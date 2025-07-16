18-летняя звезда «Барселоны» Ямаль взял номер Месси

Ямаль будет выступать в Барселоне под 10-м номером, под которым играл Месси

18-летняя звезда «Барселоны» Ламин Ямаль взял 10-й номер, под которым ранее за клуб играл аргентинец Лионель Месси. Об этом сообщается на странице каталонского клуба в соцсети X.

До этого Ямаль выступал под 19-м номером. Помимо Месси, под 10-м номером в «Барселоне» в разное время играли Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Диего Марадона.

В июне этого года Ямаль возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость достигла 200 миллионов. Следом за ним расположились три игрока, каждый из которых оценивается в 180 миллионов евро: Джуд Беллингем и Килиан Мбаппе из «Реала», а также представляющий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

