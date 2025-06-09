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15:33, 9 июня 2025Спорт

В рейтинге самых дорогих футболистов мира появился новый лидер

Полузащитник Барселоны Ямаль стал самым дорогим футболистом мира
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В рейтинге самых дорогих футболистов мира по версии портала Transfermarkt появился новый лидер. Обновленный список доступен на сайте.

Возглавил рейтинг полузащитник «Барселоны» и сборной Испании 17-летний Ламин Ямаль. Его стоимость поднялась на 20 миллионов евро до 200 миллионов. Следом за ним расположились три игрока, стоимость которых оценивается в 180 миллионов евро: полузащитник «Реала» Джуд Беллингем, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Самыми дорогими российскими футболистами являются полузащитник «Монако» Александр Головин и вратарь ПСЖ Матвей Сафонов. Их стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

Ямаль — воспитанник «Барселоны». Он выступает за команду с 2023 года. В прошлом году футболист стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы.

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