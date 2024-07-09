Футболист сборной Испании стал самым молодым автором гола в истории Евро

Футболист сборной Испании Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро

Полузащитник сборной Испании по футболу Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории чемпионатов Европы. Об этом сообщает ТАСС.

Атакующий хавбек отличился на 21-й минуте полуфинальной игры Евро-2024 против Франции обводящим ударом из-за пределов штрафной. 13 июля Ямалю исполнится 17 лет. Предыдущее достижение было установлено на Евро-2004 швейцарцем Йоханом Фонлантеном, который забил в возрасте 18 лет и 141 дня.

На момент публикации новости в матче идет 31-я минута. Со счетом 2:1 ведет сборная Испании.

Ямаль выступает за «Барселону». На нынешнем турнире это первый гол полузащитника, он также отметился тремя голевыми передачами.