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21:51, 16 июля 2025Спорт

Российского футболиста «Локомотива» захотел купить французский клуб

Российский футболист «Локомотива» Баринов может перейти во французский «Мец»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский футболист «Локомотива» Дмитрий Баринов может перейти во французский «Мец». Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Представители французского клуба связались с железнодорожниками и обсудили предварительные условия трансфера. Теперь в «Локомотиве» ждут официального предложения «Меца».

Как уточняет Sport24, летом прошлого года «Мец» уже делал предложение по трансферу Баринова. Однако тогда клуб вылетел в Лигу 2 — второй по силе дивизион чемпионата Франции, и футболист отказался туда переходить.

По итогам прошлого сезона «Мец» вернулся в Лигу 1. 28-летний Баринов — капитан «Локомотива». В минувшем сезоне он провел за клуб 35 матчей в Российской премьер-лиге и Кубке страны, в которых отметился шестью голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

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