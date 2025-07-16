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21:56, 16 июля 2025Наука и техника

На Украине обнаружили юбилейную «Герань»

На Украине обнаружили обломки БПЛА «Герань» с номером Ы30000
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В сети появилось свидетельство пуска по Украине юбилейного ударного дрона «Герань». Об этом написал военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фото обломка БПЛА, на котором отчетливо виден номер Ы30000. Эксперт напомнил, что предыдущая находка была обнаружена в конце мая, тогда речь шла о дроне с номером Ы23435.

Таким образом, утверждает Рожин, за полтора месяца было произведено семь тысяч «Гераней». Это соответствует предполагаемым темпам производства в более чем четыре тысячи дронов в месяц.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» ответил на вопрос, почему в зоне спецоперации (СВО) массово не применяются российские дроны «Герань-3» с реактивным двигателем. Первая причина того, что новые дроны не принимают участие в массированных налетах на военные объекты на Украине, может заключаться в том, что в настоящее время идет их накопление для некой крупной операции. Вторая версия — отсутствие массовой сборки, поскольку большой потребности в реактивных «Геранях» пока нет, а по своим возможностям «Герань-3» ближе к крылатым ракетам, чем дешевым дронам-камикадзе.

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