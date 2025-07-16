Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:15, 16 июля 2025Наука и техника

В России ответили на вопрос «А где "Герани-3" на СВО?»

Дроны-камикадзе «Герань-3» не используют на СВО, так как идет их накопление
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известно, что российские дроны-камикадзе «Герань-3» (вариант беспилотников «Герань-2» с реактивным двигателем) существуют, но почти не применяются в специальной военной операции (СВО) по одной из трех причин. На вопрос «А где Герани-3 на СВО?» ответил Telegram-канал «Военная хроника».

Первая причина того, что новые дроны не принимают участие в массированных налетах на военные объекты на Украине, может заключаться в том, что в настоящее время идет их накопление. В этом случае, по данным издания, нельзя исключать подготовку к крупной операции, в ходе которой «Герани-3» покажут себя.

Вторая версия, которую приводит Telegram-канал, — отсутствие массовой сборки, поскольку большой потребности в реактивных «Геранях» пока нет, а по своим возможностям «Герань-3» ближе к крылатым ракетам, чем дешевым дронам-камикадзе.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

«Третий вариант — технический цикл отладки», — пишет издание, заключая, что пока применение в ходе СВО доступных «Гераней-2» себя оправдывает.

В июне издание «Военное обозрение» заявило, что Вооруженные силы России в ходе СВО применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Неизвестные на «Приоре» открыли стрельбу по дагестанскому бойцу ММА. Он получил пять ранений, но выжил

    На Западе раскрыли мотивы новых поставок Трампа Украине

    В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

    В ультиматуме Трампа России усомнились

    Заглядывающего по ночам в окна квартир мужчину с фонариком заметили в российском регионе

    58-летняя Екатерина Андреева показала на камеру откровенное декольте

    На Западе раскрыли важную деталь в заявлениях Трампа о Путине

    Российский вратарь поделился первыми впечатлениями от клуба НХЛ

    Моргенштерн выступит на дне рождения собаки

    В России указали на одну деталь ультиматума Трампа по конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости