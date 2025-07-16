В Госдуме высказались о наказании за просмотр интервью иноагентов

Депутат Боярский: За просмотр видео с интервью иноагентов штрафовать не будут

Россиян не будут штрафовать за просмотр интервью лиц, признанных иностранными агентами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что за просмотр на YouTube видео экстремистской организации будет грозить штраф только в том случае, если оно есть в списке экстремистских материалов.

Накануне, 15 июля, стало известно, что россиян могут начать штрафовать за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Размер штрафа для граждан за такое правонарушение будет составлять от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.