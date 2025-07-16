Нардеп Дмитрук: Мобилизованный расстрелял двух сержантов в учебном центре

Украинский мобилизованный расстрелял сержантов в учебном центре в Черниговской области. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Инцидент произошел во время учебных стрельб около поселка Гончаровское. Нардеп уточнил, что курсант воинской части А3321 Кошель привел автомат в боевое положение и открыл огонь. В результате произошедшего погибли двое сержантов.

На данный момент мотив не установлен.

Ранее инструктор одного из полигонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), главный сержант Антон Черный рассказал, что до 70 процентов мобилизованных украинцев сбегают из учебных центров. По его словам, это происходит по разным причинам.

До этого стало известно, что в элитном батальоне ВСУ «Волки да Винчи» участились случаи дезертирства.