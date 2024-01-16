Известный телеведущий рассказал о борьбе с раком мозга

Ведущий «Би-би-си» Гленн Кэмпбелл сообщил, что у него удалили опухоль мозга

Ведущий британского канала «Би-би-си» Гленн Кэмпбелл, у которого диагностировали рак мозга, рассказал о борьбе с тяжелым заболеванием. В статье, опубликованной на сайте «Би-би-си», он поделился подробностями перенесенной операции.

Кэмпбелл сообщил, что операция по удалению опухоли мозга длилась пять часов. «Блестящему нейрохирургу из Королевской больницы Эдинбурга (...) и его команде удалось удалить почти всю мою опухоль, не повредив здоровые ткани», — отметил он. Журналист добавил, что после операции быстро поправился и вскоре был выписан из больницы.

В настоящий момент Кэмпбелл проходит курс химиотерапии. По словам журналиста, если этот этап лечения пройдет успешно, то у него наступит ремиссия.

Также он заявил, что после того, как врачи сообщили ему о раке, он стал проводить больше времени с родственниками и друзьями. «Я уделяю больше времени тому, чтобы ценить простые удовольствия», — подчеркнул он.

Гленн Кэмпбелл — британский журналист и телеведущий. С 2001 года он работает в шотландском отделении «Би-би-си».

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