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20:00, 19 декабря 2023Интернет и СМИ

83-летняя телеведущая рассказала о борьбе с раком

Британская ведущая Рантзен сообщила, что из-за рака ей могут провести эвтаназию
Эстер Рантзен

Эстер Рантзен. Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известная британская телеведущая Эстер Рантзен, у которой обнаружили четвертую стадию рака легких, рассказала о борьбе с заболеванием. Подробностями 83-летняя журналистка поделилась в эфире программы The Today Podcast радиостанции «Би-би-си».

Рантзен сообщила, что принимает препарат от рака и через несколько недель она узнает, помогает ли он ей или нет. По словам телеведущей, в случае, если лекарство не будет эффективно, она отправится в швейцарскую клинику, где ей проведут эвтаназию.

Журналистка добавила, что уже сообщила членам семьи о том, что может прервать жизнь с помощью этой процедуры. «Я объяснила родным, что не хочу, чтобы их последние воспоминания обо мне были болезненными», — уточнила она.

О том, что у телеведущей диагностировали рак легких, стало известно в январе.

Эстер Рантзен с 1973 по 1994 год вела на канале «Би-би-си» популярную британскую программу That's Life!, посвященную защите прав потребителей. Она также является основательницей благотворительной организации Childline, которая оказывает детям и подросткам психологическую помощь. В 2015 году она стала дамой-командором ордена Британской империи.

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      Олег Давыдов
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