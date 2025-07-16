Губернатор Анохин: Средства РЭБ подавили два дрона ВСУ над Смоленской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Смоленскую область с помощью беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram.

Он уточнил, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По слова главы области, в результате случившегося никто не пострадал, разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные службы.

В ночь на вторник, 15 июля, ВСУ ударили по Воронежу беспилотниками. По данным Минобороны России, над регионом сбили 12 дронов. При атаке пострадали 27 человек, из них 14 гражданам потребовалась госпитализация.