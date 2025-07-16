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22:16, 16 июля 2025Россия

Двое водителей устроили драку на фоне Кремля и попали на видео

Shot опубликовал видео драки двух водителей на дороге в центре Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Двое водителей устроили драку на дороге в центре Москвы и попали на видео. Кадры инцидента публикует Shot в Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, водители BMW и Mercedes подрались возле гостиницы «Метрополь» в Театральном проезде. На опубликованном ролике можно увидеть, как мужчина повалил другого на дорогу, после чего сцепившихся водителей прибежал разнимать другой участник движения.

Ранее двое россиян устроили драку в аэропорту Иркутска из-за дискомфортного полета. Выяснилось, что один из пассажиров во время рейса упирался коленями в кресло другого.

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