Двое водителей устроили драку на фоне Кремля и попали на видео

Shot опубликовал видео драки двух водителей на дороге в центре Москвы

Двое водителей устроили драку на дороге в центре Москвы и попали на видео. Кадры инцидента публикует Shot в Telegram-канале.

Как отмечается в публикации, водители BMW и Mercedes подрались возле гостиницы «Метрополь» в Театральном проезде. На опубликованном ролике можно увидеть, как мужчина повалил другого на дорогу, после чего сцепившихся водителей прибежал разнимать другой участник движения.

Ранее двое россиян устроили драку в аэропорту Иркутска из-за дискомфортного полета. Выяснилось, что один из пассажиров во время рейса упирался коленями в кресло другого.