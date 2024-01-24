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17:05, 24 января 2024Путешествия

Россияне подрались в аэропорту из-за упиравшихся коленей в самолете

Mash: двое россиян подрались в аэропорту Иркутска и попали на видео

Двое россиян подрались в аэропорту и попали на видео. Ролик публикует Telegram-канал Babr Mash.

Ссора между мужчинами началась в самолете, летевшем из Усть-Кута в Иркутск, а продолжилась уже на парковке авиагавани назначения. По данным источника, во время рейса один из пассажиров упирался коленями в кресло другого. На замечания впередисидящего попутчика он не реагировал.

«В ход пошли кулаки, — говорится в сообщении. — Победил тот, что был сзади». Отмечается, что теперь устроившим драку россиянам грозит административное наказание.

Ранее в январе пьяная россиянка разделась в самолете перед соседом для искупления вины за рвоту. Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Чебоксар в Москву.

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      Фариза Бацазова
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