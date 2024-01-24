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11:47, 24 января 2024Путешествия

Пьяная россиянка разделась в самолете перед соседом для искупления вины за рвоту

Летевшая в Москву пассажирка разделась в самолете перед попутчиком

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения разделась в самолете перед соседом для искупления вины за рвоту. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Непредвиденная ситуация произошла на борту лайнера, летевшего из Чебоксар в Москву, в понедельник, 22 января. Пассажиры начали жаловаться на поведение пьяной попутчицы. По их словам, она вела себя вызывающе и мешала им.

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«Особенно не повезло соседу по креслу — на него женщину стошнило, — говорится в сообщении. — Бортпроводники помогли пострадавшему почистить одежду, а барышню попросили вести себя пристойно».

Однако на этом пассажирка не остановилась. Когда воздушное судно уже шло на снижение, дебоширка подошла к пострадавшему соседу, улеглась к нему на колени и начала раздеваться, чтобы загладить вину. Отмечается, что замечания экипажа она игнорировала.

В результате лайнер благополучно приземлился в столичном Шереметьево, и бортпроводники вызвали локальную уборку. Нарушительницу передали полицейским.

Ранее в январе россиянин устроил дебош и сорвал рейс из Сургута в Москву. Уточняется, что самолет пришлось экстренно сажать в пермском аэропорту Большое Савино.

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      Фариза Бацазова
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