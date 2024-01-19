Россиянин выпил неизвестный порошок в самолете, устроил дебош и попал на видео

Россиянин выпил неизвестный порошок в самолете и сорвал рейс из Сургута в Москву

Россиянин устроил дебош и сорвал рейс из Сургута в Москву, самолет пришлось экстренно сажать в пермском аэропорту Большое Савино. Инцидент попал на видео, которое публикует представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По данным издания Baza, 40-летний мужчина во время полета насыпал в стакан с водой неизвестное порошкообразное вещество и выпил его, затем разбил емкость, порезал себе руки и стал плеваться в попутчиков. Дебошира усмирили и привязали к сиденью.

Уточняется, что после посадки в Перми нарушителя порядка сдали полиции. У него нашли пакетик с белым порошком. Пассажира задержали и отправили в наркологический диспансер на освидетельствование.

Ранее пьяная пассажирка по имени Земфира устроила дебош на рейсе из Сочи в Санкт-Петербург. Она встала со своего места, начала бегать по салону, приставать к попутчикам и бортпроводникам, а потом закурила.