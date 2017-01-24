Медведев подписал соглашение о поездках в Армению по внутренним паспортам

Россия и Армения договорились о взаимных поездках граждан двух стран по внутренним паспортам. Об этом во вторник, 24 января, рассказал российский премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

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Медведев сделал такое заявление по итогам переговоров в Москве со своим армянским коллегой Кареном Карапетяном. По словам российского премьера, стороны подписали соответствующее соглашение.

«Очень важным является гуманитарный аспект сотрудничества двух стран, расширение прямых контактов между нашими людьми», — заметил Медведев. Он добавил, что поездки по общегражданским паспортам будут способствовать этому.

Ранее в январе замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян сообщал, что путешествия в таком режиме станут доступными для граждан двух государств летом 2017 года, после завершения всех необходимых формальностей.

