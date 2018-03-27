Инвалид три дня руками карабкался на Эверест

Мужчина с ограниченными возможностями из Австралии покорил Эверест, несмотря на сломанную инвалидную коляску. Об этом сообщает Daily Mail.

Скотт Дулан поднялся на высоту 5364 метра над уровнем моря за 10 дней. На седьмой день похода у его коляски отвалилось колесо. «Я был разочарован. Я сидел на камне и размышлял, как мне продолжить свой путь, бросить все или найти новый способ. Когда я добрался до лагеря на руках, все восхищались мной, и это было чертовски унизительно», — поделился мужчина и добавил, что за время подъема ему пришлось сменить пять пар перчаток.

В 17 лет Дулан сломал позвоночник в автокатастрофе, и его ноги парализовало. Производитель одежды Apexgen предложил мужчине 70 тысяч долларов, чтобы тот поднялся на Эверест в инвалидном кресле для рекламной кампании бренда. К восхождению турист-экстремал готовился восемь месяцев.

Своим поступком австралиец надеется вдохновить людей и доказать, что любая цель может быть достигнута упорным трудом.

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В июне 2017 года японская авиакомпания экономкласса заставила пассажира с ограниченными возможностями ползком подниматься на борт самолета. Персонал Vanila Air заявил ему, что он не может подняться на борт с посторонней помощью и должен сделать это самостоятельно. Мужчина с парализованными ногами ползком преодолел 17 ступенек трапа. Авиакомпания принесла пассажиру свои извинения только после того, как история попала в СМИ.

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