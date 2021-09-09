Негигиеничный поступок пассажирки самолета сняли на видео и осудили в сети

Негигиеничные действия пассажирки на борту самолета попали на видео и возмутили пользователей сети. Соответствующая запись была опубликована в Instagram-аккаунте @humansofspiritairlines, авторы которого высмеивают странные выходки путешественников.

На размещенных в сети кадрах видно, как неизвестная девушка сидит у окна и подпиливает ногти на левой ноге, поставленной на кресло.

Подписчики сообщества осудили поступок пассажирки в комментариях под видеозаписью. «Меня сейчас стошнит», «Я не понимаю, что с людьми не так? Как можно такое делать в самолете?», «Это просто мерзко», «Ведет себя как животное», «Какая гадость», «На это так неприятно смотреть», — высказались они.

Ранее в июле бортпроводник назвал самые негигиеничные и опасные для здоровья поступки на борту самолета. Он порекомендовал не надевать в самолет короткие шорты, поскольку «на креслах накапливается большое количество заразы». По этой же причине блогер посоветовал нажимать на кнопку смыва в уборной только в перчатках или через салфетку.