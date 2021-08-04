Россиянка устроила погром в аэропорту Шереметьево и попала на видео

Россиянка устроила погром в зоне вылета московского аэропорта Шереметьево, подралась с пассажирами и была задержана полицией. Неадекватное поведение женщины попало на видео, его опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах заметно, как возле стоек регистрации пассажирка бьет рядом стоящих людей, а затем начинает крушить терминал — она пинает ногами оградительные столбики и банкоматы, кидает на пол рекламные стенды, издавая агрессивные звуки.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов попытались усмирить дебоширку, однако она проигнорировала их просьбы успокоиться. «Идите на ***!» — прокричала хулиганка им в ответ. В итоге полицейские повалили женщину на пол, а затем вывели ее из здания аэропорта.

Как предположили в пресс-службе управления на транспорте МВД, женщина могла находиться в состоянии алкогольного опьянения.