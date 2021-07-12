Россиянин справил нужду на борту самолета в бизнес-классе и попал на видео

Россиянин справил нужду на борту самолета Чита — Москва в бизнес-классе и попал на видео

Россиянин устроил дебош на борту самолета, после чего справил нужду в бизнес-классе. Произошедшее попало на видео, оно было опубликовано в Telegram-канале Baza.

Как сообщается, инцидент произошел вчера, 11 июля, на борту рейса Чита — Москва. Один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош — приставал к другим пассажирам и буянил. Чтобы усмирить беспокойного россиянина, экипаж воздушного судна решил привязать его веревками к сиденью кресла в бизнес-классе.

На кадрах видно, как мужчина после этого справляет нужду, даже не вставая с кресла. После приземления самолета в аэропорту дебошир был задержан полицией.

Ранее в июне россиянка справила нужду в аэропорту Шанхая и попала на видео. Сначала девушка закурила сигарету у стойки регистрации, а затем там же справила нужду. Также уточнялось, что пассажирка должна была лететь рейсом Шанхай — Москва. Отмечалось, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения, а причиной неадекватного поведения стала задержка рейса.