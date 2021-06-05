Россиянка справила нужду в аэропорту Шанхая и попала на видео

Россиянка справила малую нужду возле стойки регистрации авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту Шанхая «Пудун». Произошедшее попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Бушующий мир».

Так, сначала девушка закурила сигарету у стойки регистрации, а затем там же справила нужду. Также уточняется, что пассажирка должны была лететь рейсом Шанхай — Москва. Отмечается, что пассажирка находилась в состоянии алкогольного опьянения, а причиной неадекватного поведения стала задержка рейса.

Попала ли россиянка на борт самолета, не сообщается.

Ранее в 2020 году сообщалось, что неизвестный пассажир справил нужду на глазах у других туристов в зале ожидания аэропорта. Автор ролика не указал название аэропорта и страну, где был запечатлен инцидент. Несмотря на это, пользователи сети ужаснулись действиями мужчины и с отвращением отреагировали на увиденное.