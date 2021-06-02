Россиянка устроила скандал в самолете из-за пинавшего кресло ребенка

Россиянка устроила скандал на борту самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, из-за того, что ее кресло пинал ногами ребенок. Произошедшее попало на видео, которое публикует «Москва 24».

Как уточняет телеканал, женщина в течение двух часов терпела удары по спинке кресла и вежливо просила родителей успокоить ребенка, но ее просьбы были проигнорированы. В результате она встала со своего места, начала громко кричать и кинула в попутчиков сумку.

Бортпроводники пытались утихомирить туристку, однако она со скандалом настаивала, чтобы персонал обратил внимание на невоспитанных пассажиров сзади нее.

Ранее в январе истерика пассажирки самолета попала на видео и вызвала возмущение в сети. Неизвестную попросили выйти из салона лайнера в соответствии с принятыми мерами по борьбе с распространением коронавируса, согласно которым все путешественники должны покидать свои места в строгом порядке. Однако женщина отказалась вставать с кресла и начала вести себя неадекватно.