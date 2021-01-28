Истерика пассажирки самолета попала на видео и вызвала возмущение в сети, запись набрала более четырех миллионов просмотров. Ролик и подробности происшествия публикует издание Travel Pulse.

Инцидент произошел после посадки воздушного судна компании Southwest Airlines в аэропорту. Неизвестную попросили выйти из салона лайнера в соответствии с ранее принятыми мерами по борьбе с распространением коронавируса, согласно которым все путешественники должны покидать свои места в строгом порядке.

Тем не менее женщина в маске отказалась вставать с кресла и внезапно начала вести себя неадекватно. На видео слышно, как бортпроводница спрашивает ее: «Вы собираетесь выходить или так и будете сидеть и кричать?» Однако туристка никак не реагирует на замечания.

Когда другая попутчица прошла мимо дебоширки, та громко завизжала по непонятным причинам и замахала в ее сторону рукой. Наконец, после повторной просьбы стюардессы покинуть салон авиалайнера пассажирка встала и ушла.

Пользователей Twitter озадачило и возмутило поведение женщины. «Она совсем ненормальная, еще и очень громкая. Звучит так, будто с нее сдирают кожу заживо», — высказался один из читателей. «Ужасно. Мне жалко бортпроводников, которым приходится терпеть это на регулярной основе, пытаясь справиться с такими неадекватными людьми», — ответила другая комментаторша. «Взрослая женщина кричит, потому что хочет добиться непонятно чего. Как омерзительно», — согласилась с ней третья пользовательница.