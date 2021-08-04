Россиянка закурила в бизнес-классе самолета в Москву и попала на видео

Россиянка, летевшая из турецкого Бодрума в Москву, закурила на борту самолета и попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На размещенных в сети кадрах видно, как пассажирка бизнес-класса прикуривает сигарету и выдыхает дым в сторону иллюминатора. «Мальчик, мы домой прилетели, пепельницу нам принеси», — написал автор опубликованного видео.

После инцидента женщина была задержана и доставлена в отдел полиции в аэропорту Шереметьево. Уточняется, что россиянка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Когда была сделана запись, не уточняется.

Ранее сообщалось, что россиянин, справивший нужду в бизнес-классе, попал на видео. Инцидент произошел на борту рейса Чита — Москва. Один из пассажиров, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош — приставал к другим пассажирам и буянил. Когда экипаж воздушного судна попытался усмирить беспокойного туриста, мужчина справил нужду, не вставая с кресла.