Пытавшегося провезти наркотики в необычном месте россиянина арестовали

Россиянин пытался провезти наркотики в необычном месте — в двойном дне сумки — и был арестован. Об этом пишет информационный портал «Турпром».

Инцидент произошел в аэропорту Турции при транзитной пересадке туристов, летящих из России в Хургаду. При сканировании багажа одного из пассажиров рейса авиакомпании Pegasus Airlines сотрудники таможни заметили в сумке подозрительные предметы. При дальнейшем ее обследовании правоохранители обнаружили в ней двойное дно, в котором были спрятаны запрещенные вещества.

Кроме того, мужчина вез с собой детскую коляску, которую сотрудники таможенной службы также осмотрели и нашли 2400 упаковок различных лекарств. Теперь правонарушителю грозит судебное разбирательство и тюремный срок.

Ранее в августе две колумбийки скрыли наркотики в интимных местах и были арестованы. Уточняется, что женщины, пытавшиеся улететь из международного аэропорта города Картахена в Колумбии на остров Сан-Андрес, попались полиции из-за неестественной походки. Сотрудники правоохранительных органов заявили, что поведение пассажирок вызвало у них подозрение, так как они заметно нервничали и совершали странные движения.