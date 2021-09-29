Мужчина забрался под крышу аэропорта Внуково

Во Внуково неизвестный мужчина забрался по металлическим конструкциям на высоту около 30 метров, под крышу аэропорта в терминале А. Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «112».

По информации канала, пассажир находится в состоянии опьянения и угрожает спрыгнуть. Предположительно, он является гражданином Испании, сообщает РИА Новости.

На данный момент на месте работают МЧС, скорая помощь и представители службы авиационной безопасности авиагавани. В пресс-службе аэропорта подчеркнули, что причину и адекватность состояния мужчины установят специалисты.

Ранее пассажирка рейса Москва — Владивосток захотела подраться со стюардессами во время полета и угодила в полицию из-за нарушения порядка. Женщина оскорбляла членов экипажа и провоцировала с ними драку, курила электронную сигарету, а также стояла у двери кабины пилотов и отказывалась занять свое место.