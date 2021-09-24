Россиянка захотела подраться с экипажем на рейсе из Москвы и угодила в полицию

Россиянка закурила электронную сигарету на борту самолета и была задержана

Пассажирка рейса Москва — Владивосток захотела подраться со стюардессами во время полета и угодила в полицию из-за нарушения порядка. Информация об этом появилась на сайте управления на транспорте МВД России по ДФО.

Как уточили в ведомстве, женщина оскорбляла членов экипажа и провоцировала с ними драку. В результате она была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, находясь на борту воздушного судна, нарушительница курила электронную сигарету, а также стояла у двери кабины пилотов и отказывалась занять свое место.

Отмечается, что на задержанную 30-летнюю жительницу Тверской области составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям о нарушении правил поведения на воздушном транспорте, невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения и мелком хулиганстве. Женщине грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток.

Ранее в сентябре пассажирка авиалайнера опоздала на свой рейс и сообщила о бомбе в ее багаже. Уточняется, что инцидент произошел в аэропорту Южной Флориды. Пассажиры самолета были эвакуированы, а борт подвергся обыску. Американку, заявившую фейковую информацию, арестовали.