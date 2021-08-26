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Задержание «дымящей» в лицо попутчикам пассажирки самолета попало на видео

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В США пассажирка авиакомпании Spirit Airlines закурила в самолете и были снята с рейса. Момент задержания полицией попал на видео, его публикует Daily Mail.

По словам очевидцев, женщина намеренно выдыхала сигаретный дым в лица рядом сидящих людей. «У меня астма, я не могла дышать рядом с ней», — рассказала попутчица.

На кадрах видно, как в салон воздушного судна заходят сотрудники правоохранительных органов и просят нарушительницу порядка покинуть самолет. При этом рядом сидящие пассажиры снимают происходящее на камеру и громко выражают недовольство.

«Пожалуйста, потише! Мы способны обойтись без вашей помощи», — говорят полицейские и уводят женщину.

Отмечается, что путешественница начала курить из-за слишком долгого руления самолета после посадки — пассажиры находились на борту около часа, прежде чем чем смогли выйти.

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