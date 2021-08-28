Пассажирка бизнес-класса устроила дебош по пути из Москвы в Сочи

Пассажирка авиакомпании S7 начала материться из-за выключенного в салоне кондиционера. Момент нецензурной брани попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал издания «Подъем».

Женщина приобрела билет в бизнес-класс рейсом из Москвы в Сочи. Во время посадки она громко позвала стюардессу и стюарда с просьбой включить кондиционер. Женщина описала неработающую систему нецензурным словом. «Дышать нечем уже!» — заявила пассажирка. Стюард объяснил, что прохладный воздух начнет поступать в салон после запуска двигателей.

Услышав ответ, пассажирка обратилась к экипажу с новой просьбой — предоставить ей горячее питание. Ей пообещали принести еду после завершения посадки. «Запомнили? Я хочу кушать горячее», — пояснила женщина.

Ранее в США пассажирку авиакомпании Spirit Airlines преждевременно вывели после посадки самолета после того, как она закурила в салоне. Женщина намеренно выдыхала сигаретный дым в лица попутчиков. Разбираться с нарушительницей пришли сотрудники правоохранительных органов.