Опоздавшая пассажирка самолета придумала способ сорвать вылет и была арестована

Пассажирка самолета, которая опоздала на свой рейс, сообщила о бомбе в ее багаже и была арестована сотрудниками полиции. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в понедельник, 6 сентября, в аэропорту Южной Флориды. 46-летняя женщина из Чикаго опоздала на свой рейс и придумала способ сорвать вылет самолета. Американка сообщила сотрудникам авиакомпании, что в ее багаже находится бомба.

Отмечается, что самолет уже выруливал на взлетно-посадочную полосу, однако после экстренного сообщения изменил свой маршрут. Пассажиры лайнера были эвакуированы, а борт подвергся обыску. Согласно данным правоохранительных органов, никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

Пассажирку, заявившую фейковую информацию, арестовали. Ей предъявлено обвинение в распространении ложных сведений о бомбе, взрывчатом веществе или оружии массового уничтожения.

Ранее в июле в США пассажир разозлился из-за требования оплатить провоз ручной клади и пригрозил взорвать аэропорт. Так, на стойке регистрации мужчина вступил в спор с представителем авиакомпании — на предложение сотрудника сдать сумку в багаж мужчина заявил, что в ней находится бомба.