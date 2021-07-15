Пассажир отказался оплачивать ручную кладь и остановил работу аэропорта

В США пассажир разозлился из-за требования оплатить провоз ручной клади и пригрозил взорвать аэропорт. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в аэропорту Флориды. 74-летний Вегал Розен (Wegal Rosen) собирался улететь в Торонто. На стойке регистрации мужчина отказался оплачивать провоз ручной клади и вступил в спор с представителем Air Canada. На предложение сдать сумку в багаж мужчина заявил, что в ней находится бомба.

Затем пассажир направился в другой терминал, однако по пути его задержали сотрудники службы безопасности. Ложная угроза мужчины остановила работу аэропорта — было отменено восемь рейсов и еще около 50 задержано, а само здание было закрыто на несколько часов.

Как заявили в местной полиции, в сумке был обнаружен специальный аппарат, который помогал мужчине справляться с обструктивным апноэ сна. По словам адвоката Розена, он летел в Торонто на прием к своему кардиологу. Пассажиру грозит до 15 лет лишения свободы.

«Любой в нашем обществе должен знать, каковы последствия заявления о наличии бомбы в аэропорту», — сказал прокурор округа Бровард Эрик Линдер (Eric Linder).

Ранее в марте неизвестный захватил пассажирский самолет в аэропорту города Нуакшот в Мавритании и потребовал выкуп. Злоумышленник пригрозил взорвать лайнер. Позже силовикам удалось задержать мужчину без какого-либо ущерба для аэропорта и воздушного судна.