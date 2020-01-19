Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в аэропорту Внуково

@bazabazon / Telegram

Полицейские покатали пьяного чиновника на тележке в столичном аэропорту Внуково. Они задержали замруководителя одного из региональных управлений Ростехнадзор, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, и доставили его в отдел. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По его данным, инцидент произошел в конце декабря 2019 года, при этом вместе с чиновником был задержан его непосредственный начальник, также находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако его заместитель вел себя настолько активно, что мужчину пришлось заковать в наручники.

Тогда он притворился, что у него отказали ноги, и начал громко выть. Чтобы доставить чиновника в отдел, полицейским пришлось погрузить его на тележку. После того как запись инцидента появилась в соцсетях, в отношении сотрудников МВД началась проверка, по итогам которой нарушений в их действиях найдено не было.

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