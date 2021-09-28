В Малайзии туристам предложили «круизы в никуда» — запуск первых рейсов запланирован на середину октября. Об этом сообщает Star.

Уточняется, что в рамках такого путешествия судно отправляется в море и не делает остановок в других портах. Как пояснил руководитель компании-оператора порта на острове Пенанг Саседхаран Васудеван (Sasedharan Vasudevan), сейчас операторы ждут одобрения маршрута от Совета национальной безопасности.

Васудеван также рассказал об антиковидных требованиях к пассажирам. По его словам, вакцинация не является обязательной, а все правила должны быть аналогичны тем, которые устанавливают авиакомпании.

Он добавил, что круизные путешествия могут быть безопаснее похода в кинотеатр, так как на борту пассажиры редко пересекаются друг с другом.

Ранее в марте российская авиакомпания «Аэрофлот» предложила полеты «в никуда» в качестве дополнительного заработка во время пандемии. Первый подобный рейс с вылетом и посадкой в Шереметьево включал дегустацию вин и кинопоказ на борту. «Возможно, это будут рейсы, когда взлетел в Москве, а приземлился — пока неизвестно где. "Билет в никуда": вышел, погулял, размялся и полетел обратно», — пояснил гендиректор авиаперевозчика Михаил Полубояринов.