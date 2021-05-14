Пассажиры раскупили билеты на рейс «в никуда» в рекордно короткие сроки

Пассажиры раскупили авиабилеты на рейс австралийского перевозчика Qantas к Луне за рекордно короткое время. Об этом сообщает CNN.

Как уточняет источник, бронь всего рейса была закрыта за 2,5 минуты, после чего персоналу компании пришлось создать лист ожидания.

Уточняется, что полет «в никуда», как назвали его в Qantas, будет длиться три часа. Самолет вылетит из Сиднея, пролетит над городом, а затем поднимется над облаками, чтобы показать пассажирам лунное затмение, и вернется обратно в аэропорт.

Также сообщается, что авиакомпания сотрудничает с астрономом Ванессой Мосс (Dr. Vanessa Moss) по разработке оптимальной траектории полета над Тихим океаном. Она будет на борту в день полета и расскажет путешественникам все о суперлунии.

11 мая австралийская авиакомпания Qantas предложила туристам полюбоваться Луной во время полета на самолете и объявила продажу билетов на рейс «в никуда». Так, пассажиры смогут понаблюдать за полным лунным затмением на высоте 13 километров.