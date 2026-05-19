Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:41, 19 мая 2026Из жизни

Россияне попросили МЧС спасти их от кота

МЧС: Спасатели в Магадане обезвредили агрессивного домашнего кота
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: страница «МЧС Магадан» во Вконтакте

В Магадане спасатели помогли местным жителям обезвредить домашнего кота, который внезапно стал агрессивным. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Магаданской области в мессенджере MAX.

Инцидент произошел 18 мая на улице Лукса. В ведомстве рассказали, что животное вдруг стало нападать на хозяев. Они не смогли справиться самостоятельно и позвонили в Службу спасения.

Прибывшие на место происшествия специалисты поисково-спасательного отряда обезвредили кота, не причинив ему вреда, и поместили в переноску. В ведомстве напомнили, что в случае, если домашний питомец ведет себя агрессивно и представляет опасность, следует звонить по телефону 112.

Ранее кот жительницы американского штата Калифорния прыгнул ей на лицо и чуть не выколол глаз. Как рассказала 19-летняя Ванесса из города Санта-Роза, кот нанес ей две глубокие царапины на правой стороне лица, причем одна из них была прямо на веке под глазом. Ванесса предположила, что Отис, спавший рядом, собрался куда-то и решил использовать ее лицо в качестве стартовой площадки для прыжка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не дружим против кого-либо». Путин обратился к гражданам Китая перед поездкой в Пекин

    В Москве любовник расправился с ушедшей от мужа женщиной

    Samsung похоронит популярную серию смартфонов

    Зеленского уличили в лицемерии из-за русского языка

    В России призвали в два раза увеличить пособие по уходу за детьми до полутора лет

    Соискателей сезонной подработки предупредили о росте вакансий мошенников

    Основатель мегацеркви поделился порнороликом в соцсетях

    В США сделали мрачный вывод о Зеленском после освобождения Ермака

    В Подмосковье начали собирать электромобили для полиции

    Назван несущий в себе наибольший вред компонент алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok