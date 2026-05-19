Россияне попросили МЧС спасти их от кота

МЧС: Спасатели в Магадане обезвредили агрессивного домашнего кота

В Магадане спасатели помогли местным жителям обезвредить домашнего кота, который внезапно стал агрессивным. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Магаданской области в мессенджере MAX.

Инцидент произошел 18 мая на улице Лукса. В ведомстве рассказали, что животное вдруг стало нападать на хозяев. Они не смогли справиться самостоятельно и позвонили в Службу спасения.

Прибывшие на место происшествия специалисты поисково-спасательного отряда обезвредили кота, не причинив ему вреда, и поместили в переноску. В ведомстве напомнили, что в случае, если домашний питомец ведет себя агрессивно и представляет опасность, следует звонить по телефону 112.

Ранее кот жительницы американского штата Калифорния прыгнул ей на лицо и чуть не выколол глаз. Как рассказала 19-летняя Ванесса из города Санта-Роза, кот нанес ей две глубокие царапины на правой стороне лица, причем одна из них была прямо на веке под глазом. Ванесса предположила, что Отис, спавший рядом, собрался куда-то и решил использовать ее лицо в качестве стартовой площадки для прыжка.