Кот чуть не выколол глаз 19-летней хозяйке

В США кот прыгнул на лицо хозяйке и чуть не выколол ей глаз

Кот жительницы американского штата Калифорния прыгнул ей на лицо и чуть не выколол глаз. Об этом пишет Need To Know.

19-летняя Ванесса из города Санта-Роза рассказала, что 6 марта проснулась от страшной боли под глазом. Она вскочила с кровати и увидела, как убегает ее кот Отис. «Была жгучая боль, и я не понимала, что у меня идет кровь, пока не почувствовала, как она течет по лицу, — рассказала хозяйка животного. — Крови было очень много. Со мной никогда такого не случалось».

Она обнаружила, что кот нанес ей две глубокие царапины на правой стороне лица, причем одна из них была прямо на веке под глазом. Ванесса предположила, что Отис, спавший рядом, собрался куда-то и решил использовать ее лицо в качестве стартовой площадки для прыжка.

По словам девушки, она не держит зла на кота, который прежде никогда не вел себя агрессивно. Но теперь ему придется спать в другой комнате.

Ранее сообщалось, что в Гонконге кот выбрался на карниз высотного дома и погубил своего хозяина. Пожилой мужчина попытался достать питомца и выпал из окна.