Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:53, 26 марта 2026

Кот чуть не выколол глаз 19-летней хозяйке

Никита Савин
Фото: sophiecat / Shutterstock / Fotodom

Кот жительницы американского штата Калифорния прыгнул ей на лицо и чуть не выколол глаз. Об этом пишет Need To Know.

19-летняя Ванесса из города Санта-Роза рассказала, что 6 марта проснулась от страшной боли под глазом. Она вскочила с кровати и увидела, как убегает ее кот Отис. «Была жгучая боль, и я не понимала, что у меня идет кровь, пока не почувствовала, как она течет по лицу, — рассказала хозяйка животного. — Крови было очень много. Со мной никогда такого не случалось».

Она обнаружила, что кот нанес ей две глубокие царапины на правой стороне лица, причем одна из них была прямо на веке под глазом. Ванесса предположила, что Отис, спавший рядом, собрался куда-то и решил использовать ее лицо в качестве стартовой площадки для прыжка.

По словам девушки, она не держит зла на кота, который прежде никогда не вел себя агрессивно. Но теперь ему придется спать в другой комнате.

Материалы по теме:
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы» Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
«Почему вы плачете? Мы ведь даже не знакомы»Истории людей, которые полностью потеряли память и начали новую жизнь
28 октября 2022

Ранее сообщалось, что в Гонконге кот выбрался на карниз высотного дома и погубил своего хозяина. Пожилой мужчина попытался достать питомца и выпал из окна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    Ушедший из России автобренд начал доставлять машины самолетами

    В Японии призвали направить корабли в Ормузский пролив

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Харьковской области

    В России отреагировали на разрешение Ирана прохода через Ормузский пролив

    Покупка на AliExpress обернулась для россиянина уголовным делом

    Стало известно о секретных переговорах Ирана в Армении

    Боец СВО рассказал о большом количестве пехоты и беспилотников ВСУ на одном из направлений

    Раскрыт гонорар россиянину за атаку дронами по военному аэродрому

    В Израиле сообщили об устранении командующего ВМС КСИР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok