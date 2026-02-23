Реклама

12:34, 23 февраля 2026Из жизни

Сбежавший кот погубил хозяина

В Гонконге 63-летний мужчина попытался спасти сбежавшего кота и разбился
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Vernon Yuen / NurPhoto via Getty Images

В Гонконге кот выбрался на карниз высотного дома и погубил своего хозяина. Об этом сообщает издание Mothership.

63-летнего мужчину с тяжелыми травмами обнаружили на клумбе около жилого комплекса вечером 18 февраля. Его доставили в больницу, но спасти не смогли. Сразу же стало ясно, что пожилой гонконгец выпал из окна своей квартиры. Его жена рассказала, что была в душе, когда услышала громкий треск.

Позже жители соседнего дома увидели, что спасатели пытаются поймать белого кота, который выбрался из окна на широкий карниз под ним. Следователи предположили, что мужчина увидел сбежавшего кота за окном, попытался достать его и упал. В итоге животное удалось изловить бригаде спасателей и вернуть овдовевшей хозяйке.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

В ноябре 2025 года сообщалось, что житель Сингапура спас уличную кошку от поймавшего ее питона. После этого он извинился перед змеей за то, что лишил ее ужина.

