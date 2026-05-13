06:30, 19 мая 2026

Соискателей сезонной подработки предупредили о росте вакансий мошенников

Екатерина Смирная

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В России выявлен рост мошеннических инцидентов, связанных с поиском сезонной подработки, сообщили эксперты компании «Информзащита». Статистикой они поделились с «Лентой.ру».

Данные внутреннего мониторинга обращений и открытых площадок вакансий показали, что в январе-апреле 2026 года число таких кейсов выросло на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Доля атак, где злоумышленники маскировались под работодателей в сфере курьерской доставки, складской логистики, промо-акций и летних выездных работ, достигла 18 процентов среди всех зафиксированных сценариев социальной инженерии против частных лиц, указали аналитики. В 2025 году этот показатель составлял около 12 процентов. При этом средний ущерб по подтвержденным обращениям увеличился с 9,8 тысяч рублей до 14,6, а в схемах с оформлением «гарантийного взноса», фейкового обучения или доступа к личному кабинету доходил до 70-90 тысяч рублей.

Главная причина такой динамики связана не только с сезонным спросом на персонал, отмечают эксперты. Дело в том, что рынок временной занятости стал удобной средой для быстрых атак: кандидат часто готов откликаться без долгой проверки компании, переписка уходит в мессенджеры, а решение о выходе на смену принимается за один-два дня. Мошенники используют этот темп как прикрытие. Они копируют вакансии реальных сетей, поднимают объявления в агрегаторах, создают страницы «HR-менеджеров» с фотографиями и выдуманной историей работы, а затем переводят кандидата в закрытый канал коммуникации, где проще давить сроками и управлять сценарием.

Около 41 процента инцидентов пришлось на фишинговые формы под видом анкет работодателя, где у соискателя запрашивали паспортные данные, СНИЛС, ИНН, номер карты и код из SMS якобы для «быстрого оформления». Еще 27 процентов составили схемы с предоплатой: кандидату предлагали оплатить медицинскую книжку, спецодежду, пропуск, обучение или доступ к сменам, после чего аккаунт работодателя исчезал.

На поддельные мобильные приложения для учета смен и выплат пришлось 16 процентов случаев, причем в этой группе чаще фиксировалась кража банковских данных и перехват кодов авторизации. Оставшиеся 16 процентов распределились между мошенническими Telegram-ботами, объявлениями о «удаленной сезонной занятости» с выводом денег через криптокошельки и схемами вовлечения в дропперство под видом работы с платежами.

По нашим оценкам, летом 2026 года пик таких схем придется на май-июль, когда начнется массовый набор курьеров, промоутеров, работников складов и временного персонала для мероприятий

Павел Коваленкодиректор центра противодействия мошенничеству

Чтобы защититься, соискателям рекомендовали проверять домены сайтов, не переходить по сокращенным ссылкам, не вводить коды из SMS в формах «кадрового оформления», не устанавливать APK-файлы из чатов и не отправлять фотографии документов до проверки работодателя.

Ранее россиян предупреждали о набирающей популярность мошеннической схеме с машинами, в основе которой — покупка и «распаковка» боксов со случайным содержимым. Такой контент можно часто увидеть у блогеров, но теперь это еще и опасная ловушка аферистов.

