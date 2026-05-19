06:00, 19 мая 2026

Отар Кушанашвили обвинил Долину в вероломстве

Маргарита Щигарева
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Телеведущий Отар Кушанашвили обвинил в вероломстве народную артистку Россию Ларису Долину после того, как она выпустила песню «Момент истины», в тексте которой говорится о тяжелой судьбе и проклятиях толпы. Мнением он поделился в проекте «Каково?!», ролик вышел на YouTube.

Кушанашвили обратил внимание на то, что новая песня Долиной начинается с фразы «казнить нельзя помиловать». Он предположил, что певица в своей композиции намекает на скандал с критикой из-за проданной под влиянием мошенников квартиры, которую суд в итоге оставил покупательнице.

«Каким же вероломством нужно обладать! Мало того что не приносить извинения, еще и встать в позу», — возмутился ведущий. Он также назвал исполнительницу безблагодатным человеком. «Я думал, она скажет: "Теперь я поняла по прошествии времени, как я по-свински себя вела". Нет!» — добавил Кушанашвили.

Ранее продюсер Евгений Бабичев назвал спекуляцией песню Долиной о ее тяжелом жизненном пути. По его словам, подобные композиции не помогут вызвать сочувствие у публики.

Долина выпустила новую песню 7 мая. В ней певица подняла темы наказания и помилования, истинных друзей и предательства, а также сравнила свой опыт с распятием.

