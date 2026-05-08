Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
16:43, 8 мая 2026Культура

Долину обвинили в спекуляции на чувствах публики

Продюсер Бабичев: Ларисе Долиной следует закрыть в творчестве тему с квартирой
Ольга Коровина

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Продюсер Евгений Бабичев назвал спекуляцией новую песню народной артистки России Ларисы Долиной о ее тяжелом жизненном пути. Его комментарий приводит «Абзац».

Медиаменеджер отметил, что на фоне скандала с продажей квартиры Долина долгое время была в центре внимания. Он предположил, что такая популярность понравилась певице.

«На мой взгляд, тема уже заиграна. Выпуск этой песни — не что иное, как продолжение спекуляции с ее стороны», — считает продюсер. Бабичев подчеркнул, что подобные композиции не помогут вызвать сочувствие у публики, и посоветовал Долиной закрыть тему с квартирой.

Ранее Долина выпустила новую песню «Момент истины», в которой подняла темы наказания и помилования, истинных друзей и предательства, а также сравнила свой опыт с распятием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

    В чеченском городе прогремел взрыв

    Украину обвинили в отравлении Европы чернобыльским дымом

    Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

    91-летнему отцу Леонида Агутина стало плохо

    Россиянкам назвали удешевляющие образ детали

    В США поищут замену «вечным» бомбардировщикам

    Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия выросло

    Глава МИД Италии назвал условие усиления НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok