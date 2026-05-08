Долину обвинили в спекуляции на чувствах публики

Продюсер Бабичев: Ларисе Долиной следует закрыть в творчестве тему с квартирой

Продюсер Евгений Бабичев назвал спекуляцией новую песню народной артистки России Ларисы Долиной о ее тяжелом жизненном пути. Его комментарий приводит «Абзац».

Медиаменеджер отметил, что на фоне скандала с продажей квартиры Долина долгое время была в центре внимания. Он предположил, что такая популярность понравилась певице.

«На мой взгляд, тема уже заиграна. Выпуск этой песни — не что иное, как продолжение спекуляции с ее стороны», — считает продюсер. Бабичев подчеркнул, что подобные композиции не помогут вызвать сочувствие у публики, и посоветовал Долиной закрыть тему с квартирой.

Ранее Долина выпустила новую песню «Момент истины», в которой подняла темы наказания и помилования, истинных друзей и предательства, а также сравнила свой опыт с распятием.