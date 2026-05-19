В АТОР назвали четыре самых выгодных направления на лето

АТОР: Самым дешевым направлением на море этим летом стала Анапа

В России выделяют четыре самых выгодных с финансовой точки зрения направления, которые этим летом будут пользоваться популярностью среди отдыхающих, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Мнением он поделился с «Лентой.ру».

Вице-президент АТОР сообщил, что на сегодня в качестве пляжного отдыха россиянам наиболее выгодно будет выбрать Анапу. По его словам, курортный город практически завершил ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море, и с 1 июня около 10 километров очищенных пляжей уже будут готовы принять туристов.

«При этом Анапа дешевле где-то на 10 процентов, чем Геленджик, на 20 процентов дешевле Сочи и на 15 процентов дешевле, чем Крым. Сейчас это самое дешевое направление пляжного отдыха в России», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Среди вариантов экскурсионного туризма Ромашкин выделил путешествие по городам Золотого кольца России. По его словам, на этом направлении будут более дешевые отели и музеи, чем в Москве и Петербурге. В качестве санаторно-курортного отдыха и медицинского туризма, он посоветовал Подмосковье.

«Если вы житель Москвы, вам все-таки будет дешевле лечиться вблизи столицы. Здесь около 70 санаториев, и с учетом того, что дорога будет практически бесплатна, а в Кисловодск надо лететь самолетом, отдых будет дешевле. Все-таки здесь средний чек будет ниже, чем в регионе кавказских Минеральных вод», — рассказал Ромашкин.

За активным отдыхом представитель АТОР посоветовал отправляться в Карелию, которая станет дешевле, чем Байкал, Камчатка или Алтай. Он напомнил, что в Карелии есть возможность для пеших походов, сплавов и конных прогулок. За счет того, что до региона добираться не так далеко, как до Камчатки, турист может существенно сэкономить на дороге, заключил Ромашкин.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин призвал не ждать, что туры в Анапу подешевеют, так как направление и так одно из самых бюджетных. Он также выразил надежду на то, что сезон в Анапе будет хорошим.