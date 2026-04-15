Россиян призвали не ждать снижения цен на отдых в Анапе

Вице-президент АТОР Ромашкин: Снижения цен на отдых в Анапе не предвидится

Уже около двух миллионов туристов приобрели путевки на летний отдых в Анапе. При этом не стоит ожидать, что туры на это российское направление отдыха подешевеют, ведь оно и так одно из самых бюджетных. Об этом рассказал в беседе с НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

«Анапа и так самый дешевый курорт на Черноморском побережье. Она на 15 процентов дешевле Геленджика и на 20 процентов — Крыма. Поэтому дальше снижать цены в Анапе нет возможности», — заявил он.

Ромашкин также прокомментировал ситуацию с мазутом в районе Анапы. «Надо дать возможность городу и штабу по ликвидации закончить эту работу. Мы ориентируемся на сроки до 1 июня», — сказал он. Вице-президент АТОР также выразил надежду на то, что сезон в Анапе будет хорошим.

Ранее зампред правительства РФ Виталий Савельев заявлял, что на пляжах Анапы осталось лишь 10 процентов мазута — их обещают открыть к 1 июня.

14 апреля стало известно о новом пятне мазута. Его выбросило на центральный пляж Анапы — по последним данным, было загрязнено 170 метров побережья. После обнаружения спасатели приступили к уборке.

