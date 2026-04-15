12:37, 15 апреля 2026

Названа причина появления нового мазутного пятна в Анапе

Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Новое пятно нефтепродуктов на центральном пляже Анапы могло возникнуть из-за атак украинских БПЛА на гражданские суда в акватории Черного и Азовского морей. Причину появления свежего мазутного загрязнения назвали в оперативном штабе Краснодарского края.

Пятно мазута обнаружили накануне в акватории Черного моря. Его выбросило на центральный пляж российского курортного города — по последним данным, загрязнено 170 метров побережья. После обнаружения спасатели приступили к уборке и планируют управиться за сутки.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников уточнил, что власти ждут окончательного решения Роспотребнадзора по вопросу загрязнения пляжей. Пока их планируют открыть для россиян к 1 июня.

В конце марта зампред правительства России заявил, что на пляжах Анапы осталось всего 10 процентов мазута. При этом воду назвали пригодной для купания.

