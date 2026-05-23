Раскрыт чаще всего вызывающий аллергию алкоголь

Гастроэнтеролог Кашух назвала красное вино провокатором аллергии на алкоголь

Гастроэнтеролог врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух назвала виды алкоголя, чаще всего вызывающего приступ аллергии. Их она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Чаще всего псевдоаллергическую реакцию вызывают напитки со сложным составом. Например, красное вино считается одним из наиболее распространенных провокаторов, поскольку содержит много гистамина и сульфитов. Пиво также может вызвать неприятные симптомы, так как в его состав входят дрожжи, солод и глютен — потенциальные аллергены», — предупредила Кашух.

Врач отметила, что спровоцировать приступ могут и игристые вина и шампанское, которые богаты веществами, усиливающими покраснение кожи, ощущение жара и другие сосудистые реакции. Кроме того, вызвать аллергию могут ликеры и коктейли — в них часто содержится большое количество ароматизаторов, красителей и других добавок, способных спровоцировать реакцию.

«Важно понимать, что безопасных доз алкоголя не существует. Даже если нет выраженной аллергической реакции, этанол в целом негативно воздействует на организм. Поэтому от употребления спиртных напитков лучше отказаться полностью», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил, к каким последствиям приводит ежедневное употребление даже небольшого количества вина. Врач заявил, что любые спиртные напитки вредны для здоровья и никаких безопасных для здоровья доз не существует.