Россиянке пришлось доказывать факт проживания в регионе пропавшего на СВО сына

Матери пришлось доказывать факт проживания в Приангарье пропавшего на СВО сына

Жительнице Иркутской области пришлось доказывать факт проживания в российском регионе пропавшего в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сына. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, россиянка хотела получить выплаты и льготы в связи с тем, что ее сын пропал без вести на СВО. Однако чиновники отказали, поскольку у бойца не было регистрации на территории Приангарья.

Женщине пришлось собирать доказательства, чтобы в результате суд подтвердил юридически факт проживания ее сына на территории Иркутской области, а она смогла получить выплаты.

Ранее другой жительнице российского региона пришлось в суде доказывать родство с пропавшим на СВО сыном. Оказалось, что в ее паспорте и в свидетельстве о рождении сына имелись расхождения в написании фамилии.

