Россиянке пришлось доказывать родство с пропавшим на СВО сыном

Жительнице Иркутской области пришлось доказывать родство с сыном-участником СВО

Жительнице Иркутской области пришлось в суде доказывать родство с пропавшим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине сыном, сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, участник СВО числится безвестно пропавшим. В этой связи его мать обратилась за выплатами и льготами, но получила отказ из-за того, что в ее паспорте и в свидетельстве о рождении сына имелись расхождения в написании фамилии.

Дело дошло до суда, который помог установить родство между матерью и сыном-участником СВО. Теперь ей полагаются меры поддержки согласно закону.

Ранее в Свердловской области раненому бойцу СВО отказали в выплатах из-за его позывного и номера жетона, которые были указаны в медицинских документах вместо фамилии, имени и отчества. Суд идентифицировал бойца по наградному материалу и обязал чиновников произвести выплаты.