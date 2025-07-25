Чиновники отказали российскому бойцу СВО в выплатах из-за его позывного

Бойца СВО из Ревды идентифицировали по жетону и позывному для назначения выплат

В Свердловской области участника специальной военной операции (СВО) на Украине суд идентифицировал по жетону и позывному для назначения выплат. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, в январе 2023 года боец из Ревды при выполнении боевой задачи получил ранение. Однако в выплатах чиновники ему отказали из-за его позывного и номера жетона, которые были указаны в медицинских документах вместо фамилии, имени и отчества.

Суд идентифицировал бойца по наградному материалу, в котором имеется номер жетона участника СВО. Это позволило доказать, что именно заявитель получил ранение и проходил лечение в медицинском учреждении, что подтверждается выписным эпикризом.

По итогу разбирательства управление социальной политики обязали произвести выплату в размере 150 тысяч рублей.

Ранее на Урале раненому участнику СВО чиновники отказались предоставить жилье вместо разрушенного дома и вынудили жить на руинах.

