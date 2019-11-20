У россиян стало на два офшора меньше

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года исключила из списка офшоров Панаму и Сан-Марино. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Со следующего года в перечне регионов, не обеспечивающих обмен информацией с целью налогообложения в России, останутся 98 стран и 18 территорий.

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ФНС обновляет список каждый год. Ранее в этом году ведомство исключило из него Белиз, Бразилию, Лихтенштейн, Монако, Сейшельские острова, ОАЭ, Сен-Китс и Невис, Уганду, а также британские территории — острова Мэн и Гернси.

Подавляющее большинство из этих стран, среди которых есть, например, Афганистан и Ирак, нельзя назвать офшорами в привычном смысле, поскольку там нет льготного налогообложения и регистрация в них иностранного бизнеса не принесет выгоды. Но Панама и Сан-Марино до последнего времени являлись популярными офшорными зонами.

В частности, режим налоговой прозрачности между Сан-Марино и ЕС начал действовать только в 2017 году, а с Панамой связан крупнейший офшорный скандал в истории, так называемый «Панамагейт». Именно с помощью анализа материалов «панамского досье» стало известно, что самый популярный офшор у россиян — это Британские Виргинские острова.

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