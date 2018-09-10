Российский офшор столкнулся с первыми проблемами

Один из двух российских офшоров — на острове Октябрьский в Калининграде — не может функционировать, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Причина в том, что самого острова как географического объекта пока еще не существует.

Издание приводит слова замминистра финансов Ильи Трунина, который посетовал на то, что «у калининградских коллег проблема базового уровня». «В Калининградской области нет острова Октябрьский, как выяснилось. Географического объекта такого нет, не существует», — отметил чиновник.

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По словам бывшего вице-премьера Калининградской области Александра Шендерюка-Жидкова, остров Октябрьский — исторический район в центре города. В частности, на нем расположен стадион «Калининград», принимавший четыре матча чемпионата мира по футболу. Формально при этом он относится к Московскому району Калининграда.

Вопрос об официальном присвоении району названия «Остров Октябрьский» будет рассмотрен на заседании городского совета 12 сентября.

Закон о создании в России двух офшорных районов был принят Госдумой в конце июля. Официально они называются специальными административными районами (САР). Помимо Калининграда, еще один САР будет расположен на острове Русский в Приморском крае. Резидентами САР смогут стать зарегистрированные за рубежом компании, созданные не позднее 1 января 2018 года. Они получат налоговые преференции, в частности нулевые ставки по налогу на прибыль от продажи активов и на полученные дивиденды и сниженную ставку в пять процентов на выплаченные дивиденды. Также они смогут сохранять конфиденциальность своих данных, доступ к которым получат только российские власти и суд.

О своем намерении зарегистрироваться в калининградском САР уже объявили попавшая под санкции Rusal Олега Дерипаски и ее сестринская компания En+ Holding, управляющая энергетическими активами.

