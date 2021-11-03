Российские офшоры назвали целью для санкций Евросоюза

У властей Евросоюза есть основания, чтобы ввести санкции против российских специальных административных районов (САР), которые фактически исполняют роль российских офшоров и нацелены на номинально иностранные компании. Об этом в заключении на проект федерального бюджета предупредили эксперты РАНХиГС, пишут «Ведомости».

Практику САР могут назвать «режимом, обладающим чертами вредоносной налоговой конкуренции» (harmful tax regime). Как отмечают эксперты, российская инициатива может стать целью для ограничительных мер на фоне усиления борьбы с неблагонадежными юрисдикциями.

Авторы документа призвали гармонизировать режим САР с подходами G20 и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), чтобы снять гипотетические вопросы по поводу ограничения международной конкуренции.

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Ранее Евросоюз уже высказывал возражения по поводу практики САР. В июньском докладе Совета ЕС говорилось, что такой подход выглядит вредоносным. Как объяснил собеседник издания, Минфин уже готовит официальный ответ Евросоюзу по поводу САР. Какие-либо детали аргументации ведомства он не привел.

Заведующий лабораторией исследований налоговой политики в РАНХиГС Николай Милоголов предположил, что Россия сможет учесть вопросы и рекомендации по поводу САР. Одним из способов он назвал разрешение регистрироваться в САР российским компаниям. Однако, признает эксперт, в таком случае бюджет потеряет часть доходов.

В свою очередь руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в СНГ Михаил Орлов напомнил, что российские власти регулярно совершенствуют налоговое законодательство в тесном контакте с ОЭСР.

В России с 2017 года действуют два САР — в Приморском крае и в Калининградской области. В сентябре этого года президент страны Владимир Путин предложил создать аналогичную зону на Курильских островах. Она предусматривает полную отмену налогов на прибыль, имущество и землю на десять лет.